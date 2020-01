In Italia anche l'Atalanta ha messo gli occhi su Francisco Trincao. L'attaccante del Braga, classe '99, è seguito da tempo dalla Juventus che nelle scorse sessioni di mercato si era informata sul giocatore gestito da Jorge Mendes. Secondo Tuttosport, a provarci è anche l'Atalanta, che sta pensando al portoghese come possibile rinforzo per la seconda parte di stagione. Per portarlo via serviranno almeno 11 milioni di euro.