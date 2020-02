I dirigenti della Juventus sono rimasti stregati da Houssem Aouar dopo averlo visto da vicino nella sconfitta di Lione nell'andata degli ottavi di Champions. Centrocampista classe '98, profilo che piace molto ai bianconeri che lo seguono con interesse già da diversi mesi. Su Aouar però secondo Le10Sports non c'è soltanto la Juventus, perché il Psg è pronto a muoversi fin da subito per anticipare la concorrenza. Il Lione è pronto a dare vita a un'asta in estate e fissa il prezzo: per portare via Aouar servono almeno 60 milioni.