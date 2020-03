La Juventus deve rinforzare le fasce dove finora era un po' corta a causa dei problemi fisici di Danilo e De Sciglio. Tra i nomi più caldi c'è quello di Emerson Palmieri del Chelsea: il terzino ex Palermo e Roma conosce già bene il campionato italiano e Maurizio Sarri ci ha lavorato l'anno scorso in Inghilterra. Secondo La Gazzetta dello Sport però sul giocatore della Nazionale ci sarebbe anche l'Inter, dove anche qui ritroverebbe un altro ex allenatore: Antonio Conte, anche con lui insieme al Chelsea.