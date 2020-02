Paul Pogba continua a mandare messaggi alla Juventus. Il centrocampista francese tornerebbe volentieri in bianconero e ha già fatto capire più volte di voler lasciare il Manchester United. Dall'altra parte la Juve lo riaccoglierebbe a braccia aperte ed è in contatto continuo con l'agente Mino Raiola che sta lavorando per provare a riportarlo in Italia. Occhio però, perché secondo la stampa francese sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Psg. La prima parte della stagione di Pogba al Manchester United non è stata un granché, il francese ha giocato poco e niente a causa di problemi fisici che l'hanno perseguitato. Ma l'avventura ai Red Devils potrebbe finire presto.