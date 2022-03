La Juve va a caccia di forze fresche dal mercato. Le idee coinvolgono soprattutto il centrocampo, con una mezz'ala forte e un regista da cercare: in questo senso, il primo pensiero è sempre Jorginho, palleggiatore del Chelsea con il contratto in scadenza nel 2023 e con tanti problemi societari in corso. Piace da molto tempo e un'intesa di massima già c'è, ma per l'accelerata servirà trattare direttamente con i Blues. Il suo, però, non è l'unico nome... Come scrive la Gazzetta: "Non è un mistero che nelle manovre siano entrati anche altri due gioielli del Chelsea: Christian Pulisic e Hakim Ziyech, entrambi sotto contratto ancora a lungo. Sono due importanti opzioni sullo sfondo, considerando che l’obiettivo principale resta quello Zaniolo".