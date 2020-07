7









No centrocampo, no party. Fino a questo punto della stagione, se la squadra di Sarri non ha espresso un calcio esteticamente pulito e bello è anche per il rendimento della mediana, cuore pulsante del giro palla sarriano. Il regista 'deve giocare almeno 150 palloni a partita', cosa che Pjanic non ha mai fatto, la mezzala deve palleggiare ed inserirsi, compiti raramente svolti dai diversi interpreti, che hanno totalizzato pochissimi gol, 7 in totale (per dare un dato, 13 in meno rispetto al centrocampo dell’Atalanta). Sarri non è riuscito ad istruire i suoi giocatori per colpe condivise, da qui l’idea di puntare su uomini affidabili, che già conoscono i suoi dettami.



JORGINHO E… ALLAN – Come detto, Pjanic non è stato il playmaker che Sarri si aspettava, è stato venduto al Barcellona e al suo posto arriverà Arthur, non un regista ma una mezzala affine alle richieste del tecnico. Un giocatore che dà del ‘tu’ al pallone, come Jorginho, caldeggiato fortemente dal tecnico toscano. L’ha cresciuto nel Napoli, l’ha voluto con sé al Chelsea e adesso la storia si potrebbe ripetere, anche se trattare con i Blues è tutt’altro che semplice. Altro protagonista del suo Napoli delle meraviglie era Allan, adesso finito in orbita Juventus.



LE CIFRE - Come riporta Calciomercato.com, il brasiliano sarebbe al capolinea della sua avventura all’ombra del Vesuvio, e una delle due destinazioni possibili, oltre all’Everton, sarebbe la Torino bianconera. Qui riabbraccerebbe Sarri, con cui è esploso stregando mezza Europa con stagioni di altissimo livello. Il gol non è uno dei suoi marchi di fabbrica, ma nella stagione più prolifica (2017/18) segnò 4 gol e fornì 4 assist, più di quanto fatto da ogni centrocampista bianconero. De Laurentiis chiede almeno 40 milioni di euro e, alla luce dell’interesse della Juve per Milik, si può creare un interessantissimo asse di mercato tra i due club.