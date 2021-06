Oggi alle 18 tutti gli occhi italiani sono puntati sul match degli Azzurri contro il Galles, decisivo per la posizione finale nel proprio girone degli Europei. E anche la Juventus guarda con particolare interesse alla sfida dell'Olimpico di Roma, dato che ci sono coinvolti sulla carta cinque giocatori bianconeri (Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi e Ramsey) ma anche nella partita che si gioca in contemporanea in un altro stadio Olimpico, quello di Baku, c'è uno juventino: Merih Demiral, difensore della Turchia (nazionale deludente a Euro 2020) impegnata contro la Svizzera.