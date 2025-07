Non solo Inter, Nico Gonzalez può andare all'Atalanta: l'intreccio di mercato

Getty Images

La notizia della giornata è quella che ha riferito Sky Sport, secondo cui, l'Inter è forte su Ademola Lookman, esterno d'attacco dell'Atalanta. Un'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport e che prende quota con il passare delle ore. Il club nerazzurro avrebbe pronta un'offerta da 40 milioni di euro per il nigeriano oltre ad aver già trovato una base d'intesa con il giocatore. Tra le alternative a Lookman, l'Inter avrebbe inserito in lista anche Nico Gonzalez , in uscita dalla Juventus. Per l'argentino però si apre anche lo scenario Atalanta.

Su Nico Gonzalez può tornare l'Atalanta

Un possibile grande intreccio di mercato potrebbe quindi crearsi tra Inter, Atalanta e la stessa Juventus. Nico Gonzalez infatti, oltre ad aver suscitato l'interesse dell'Inter, era stato un obiettivo dell'Atalanta la scorsa estate, prima che si trasferisse alla Juventuscome riporta Sky. Insomma, la Juventus osserva quello che succede tra Inter e Atalanta per Lookman perché l'esito della trattativa può cambiare il futuro di Nico.