Che coincidenza, davvero! Non solo in Serie A, infatti, si disputerà un grande classico come il derby d'Italia Inter-Juventus (subito dopo un altro match sentito come Roma-Napoli, peraltro). Questa domenica 24 ottobre sembra essere stata creata apposta per far giocare i classici dei top campionati: in Spagna, nel pomeriggio, al Camp Nou andrà in scenamentre stasera, in contemporanea con Inter-Juve, il menu del campionato francese prevedeal Velodrome. Non tutte saranno anche sfide di altissima classifica, almeno per il momento, ma il loro valore va al di là di tutto. Ah, e poi ci sarebbe giusto unin Premier League alle 17:30.