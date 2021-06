"La S.S. Lazio si unisce al cordoglio della Juventus e del mondo del calcio per la scomparsa di Giampiero Boniperti. Un esempio di signorilità e passione per tutto lo sport italiano"



Il club biancoceleste si è dunque unito idealmente a Inter e Milan nel rivolgere sui canali social ufficiali un messaggio di cordoglio per la scomparsa ieri notte del presidentissimo della Juventus. Del resto, per tutte le squadre di maggior blasone della Serie A, Boniperti e la sua Juve hanno rappresentato un grandissimo avversario, degno del massimo rispetto.