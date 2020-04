Dominio predominante sul campo, leader anche sui social. In questo periodo di quarantena vissuto a Madeira, al fianco della sua famiglia, Cristiano Ronaldo non ha fatto mancare la sua presenza sui propri account, postando costantemente foto, selfie, allenamenti, challenge e sorrisi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i follower dei suoi profili social sono esplosi: il fenomeno portoghese è passato da 206.765.538 follower a 214.550.386 nel giro dell'ultimo mese e mezzo (ovvero +7,8 milioni dal 9 marzo, il giorno in cui tutto il calcio italiano si è fermato a causa dell’emergenza coronavirus).