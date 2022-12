Un classe 2003 promosso in Prima Squadra. E' la storia di Iling Jr che in poche settimane si è preso la Juve e ora è stato scelto per ricoprire il ruolo di vice Kostic sulla fascia sinistra del 3-5-2, in pianta stabile nella prima squadra dopo il rinnovo fino al 2025 (ufficializzato ieri). Lui, ma non solo. La Juve, infatti, lavora ad altri rinnovi tra i giovani: quello di Gabriele Mulazzi, che prima di Natale dovrebbe essere firmato e annunciato, e quello di Tommaso Barbieri. A gennaio si vedrà il suo futuro, visto che ha richieste di prestito sia in Serie B sia in club di Serie A in lotta per la salvezza.