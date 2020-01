La Juventus si sta muovendo per cercare una nuova sistemazione a Marko Pjaca per permettergli di trovare continuità ora che è di nuovo in condizione. Sul croato, che i bianconeri hanno provato a proporre al Parma per avere subito Kulusevski, c'è il Verona ma anche il Cagliari, che, secondo Tuttosport, si è interessato al giocatore nelle ultime settimane.