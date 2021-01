1









A sorpresa, nei giorni scorsi il Torino ha avviato i contatti per riportare in Italia Daniele Rugani. Il difensore è in prestito in Francia al Rennes ma ancora di proprietà della Juventus: il giocatore sta faticando a trovare spazio in Ligue 1 e valuta un ritorno in Serie A. Su Rugani però non c'è solo il Torino, perché nelle ultime settimana ha fatto un tentativo anche il Parma, ancora alla ricerca di un difensore. Si era informata anche la Lazio, che poi ha virato su Musacchio del Milan.