Dopo l'esonero da parte della Juventus Andrea Pirlo è pronto a voltare pagina. La sua carriera da allenatore ormai è iniziata e l'ex centrocampista è subito in cerca di riscatto dopo la stagione in bianconero conclusa con il comunicato della società. Il lavoro di Pirlo però è stato seguito con attenzione da Udinese e Sassuolo, che secondo quanto racconta Tuttosport stanno pensando davvero di puntare su di lui per costruire un progetto.