Liam Brady, un grande ex juventino, ricordato per quel rigore segnato a Catanzaro con Platini già acquistato che regalò uno scudetto... Ma il giocatore irlandese aveva messo a segno diverse reti in precedenza con la maglia bianconera: una di esse il 21 dicembre 1980 contro l'Udinese, una progressione culminata con un mancino che s'infila sotto l'incrocio sul palo del portiere.

Una perla che la Juventus ha appena pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale