Non c'è solo il Parma sulle tracce di Daniele Rugani. Secondo Tuttosport, il difensore della Juventus (in prestito ai francesi del Rennes) è stato sondato pure dalla Lazio in alternativa al greco Sokratis (ex Milan e Genoa). Il giocatore per il momento ha fatto trapelare la propria volontà di restare in Francia, ma una nuova trattativa potrebbe essere la chiave per fargli cambiare idea.