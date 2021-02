5









Dolci furono i tempi in cui il centrocampo produceva 29 gol a stagione, quando la Juventus veniva trascinata dalle prodezze balistiche di Pogba, dagli inserimenti di Vidal e Marchisio e dalla classe e dalle punizioni di Pirlo. Adesso è proprio il Maestro a sedere in panchina e si trova tra le mani una mediana che, oltre a latitare nel gioco, è poco prolifica: 7 i gol in questa annata, al pari di quella scorsa, 3 di McKennie, 2 di Ramsey uno a testa per Rabiot e Arthur. Troppo poco per aiutare il resto dell’organico, ma ancora in tempo per migliorare il bottino del 2019-20. E pensare che, in giro per il mondo, ci sono centrocampisti che, da soli, doppiano lo score dell’intero reparto bianconero. Sogni, obiettivi ed esempi a cui aspirare, il panorama calcistico sta offrendo stupendi esemplari di questa categoria.



