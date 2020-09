1









Non solo il Genoa, che spinge forte. Anche il Verona ha fatto un tentativo per Marko Pjaca. L'attaccante croato sta cercando una via d'uscita in prestito dalla Juventus e secondo la Gazzetta dello Sport è proprio il club veneto l'ultimo ad aver chiesto informazioni per lui. In questo momento il Grifone è favorito, con Maran che stima molto il croato e vuole portarlo a Genova per farlo splendere di nuovo.