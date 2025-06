Non solo il Fenerbahce: tutti i club che seguono Vlahovic

Getty Images

La Juventus pensa al futuro con tante diverse situazioni da definire. Da quella della società alla panchina, con Tudor sempre più quotato per rimanere anche nella prossima stagione, fino al mercato in entrata e in uscita. Proprio su questo fronte, il club bianconero valuta il futuro dei suoi attuali giocatori, e tra questi c'è senza dubbioL'attaccante serbo è ormai alle battute finali della sua esperienza con la maglia della Juve, e il suo addio sembra materializzarsi sempre di più. L'ingaggioè sempre stato il nodo maggiore, con la trattative sul rinnovo che si sono congelate già nei mesi scorsi. Proprio per questo, i bianconeri restano attenti alle proposte di altri club,

Oltre all'interesse del, c'è anche un inserimento forte da parte del Fenerbahce : come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i turchi offrirebbero 30 milioni alla Juventus, mentre arriverebbero a offrirne 10 a stagione al serbo. Attenzione però anche al, che con ogni probabilità saluterà Osimhen, e