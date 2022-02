1









Dusan Vlahovic preso, ma la Juve non si ferma. Dopo il botto di gennaio, il club bianconero cerca un altro numero 9, che possa essere un suo sostituto in caso di necessità. Il serbo sarà un punto fermissimo per la Juve del futuro, ma avrà bisogno di sostegno e così i bianconeri cominciano a pensare a un cambio di spessore, di esperienza.



L'IDEA - Stando a ciò che filtra dalle mura del quartier generale juventino, scrive Tuttosport, l'intenzione è di mettersi a caccia di una gustosa opportunità in grado di andare d’accordo anche con Alvaro Morata, qualora lo spagnolo fosse confermato a Torino dopo che il club bianconero avrà versato un bonifico da una quindicina di milioni di euro (questa la volontà della Juve) all’Atletico Madrid proprietario del cartellino. Cercasi un vice Vlahovic, quindi, visto che Moise Kean è destinato a una nuova partenza. I NOMI - Il profilo è chiaro: 30 anni in su, senza cifre impossibili per l'ingaggio e con un ruolo da riserva già scritto. Un Diego Costa? No, visto ingaggio e carattere, ma un'idea più vicina a Olivier Giroud o a un calciatore in scadenza o con ancora un anno di contratto. Niente Robert Lewandowski , Roberto Firmino o Karim Benzema, anzi più probabile un Eric Maxim Choupo-Moting, 33 anni da compiere camerunese con passaporto tedesco, che già ha avuto questo ruolo al Bayern Monaco e nel Paris Saint-Germain. L'obiettivo è chiaro.