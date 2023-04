Non solo il verdetto sul -15,o meno, del primo anello della curva Sud dell’Allianz Stadium, ad ora chiuso domenica contro il Napoli. Alle 13 è in programma l’udienza di fronte alla Corte federale d’appello a sezioni unite, con il Giudice sportivo che aveva deciso per la chiusura per un turno della curva dopo gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia del 4 aprile scorso.