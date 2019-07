La battaglia di mercato tra Juventus e Napoli, dopo che i bianconeri hanno vinto l'ennesima sul campo con l'ottavo scudetto consecutivo, si sposta oggi sul mercato. E non soltanto per Mauro Icardi, attaccante in partenza dall'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel mirino ci sarebbe anche il "nuovo Kylian Mbappé", in forza al Lille in Francia. Si tratta di Rafael Leao, attaccante classe '99 cresciuto nello Sporting e reduce da una stagione da 8 gol in 26 presenze in Ligue 1. La sfida è iniziata.