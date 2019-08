Mauro Icardi o... un piano B, che ha già un nome. Il progetto del Napoli è chiaro, ma che può diventare decisamente più concreto entro i prossimi 10 giorni: gli azzurri sono interessati a Fernando Llorente, spagnolo classe '85, ancora svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Tottenham. Come scrive calciomercato.com, non più giovanissimo, ma fisicamente integro e ancora perfettamente affidabile sotto il profilo del rendimento, pur non partendo da titolare, come ha ampiamente dimostrato la sua ultima stagione in Premier League e in particolare in Champions. In più conosce già il calcio italiano, essendo stato due anni alla Juventus, da cui se n'è andato tra l'affetto dei tifosi.