Non solo Zlatan Ibrahimovic. Tra i convocati del ct della Svezia per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022 contro Georgia, Kosovo ed Estonia, c'è anche lo juventino Dejan Kulusevski. Proprio Ibra, nei mesi scorsi, si era chiesto come fosse possibile che un giocatore del talento di Kulusevski giocasse così poco in nazionale. Adesso i due saranno compagni di squadra nel percorso che potrebbe portarli al Mondiale.