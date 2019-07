Non solo Gonzalo Higuain alla Roma, ma anche Moise Kean e Mario Mandzukic possono lasciare Torino. Ve lo stiamo raccontando ormai da qualche giorno, gli attaccanti della Juve sono al centro del mercato, con almeno due profili pronti ad uscire. Il primo potrebbe essere proprio il Pipita, nonostante Sarri e nonostante l'impegno mostrato in queste settimane, con il fratello-agente che nei prossimi giorni potrà incontrare il ds della Roma Petrachi.



MANDZUKIC E KEAN - Questione di incontri e di volontà, anche se quella di Higuain sembra chiara: restare alla Juve. Ecco perché i bianconeri tengono più porte aperte. Per Kean continuano i contatti con l'Everton, con un nodo da sciogliere, quello legato alla recompra, che il club inglese non vorrebbe inserire ma la Juve richiede. Per Mandzukic, invece, la strada sembra più segnata: il cambio di allenatore lo ha tagliato fuori dai piani tattici e diversi club ci pensano, su tutti Borussia Dortmund e qualche club cinese. IL NUOVO 9 - Così la Juve ha preparato la strada per il nuovo 9, con Icardi come profilo preferito e Lukaku come idea degli ultimi giorni. L'argentino è da sempre un pallino di Fabio Paratici e quella maglia numero 9 libera potrebbe essere proprio la sua...