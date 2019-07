Non solo il grande obiettivo Gonzalo Higuain sul taccuino di Petraci, ma anche un giovane fortissimo e promettente esterno d'attacco: Rafael Leao. La Roma sfida la Juventus per il baby fenomeno del Lille che, a 20 anni appena compiuti, ha già conquistato gli occhi e i cuori di molti direttori sportivi in giro per l'Europa. Soprannominato il "nuovo Mbappé" è veloce, esplosivo e talentuoso e ha già una valutazione da 40 milioni di euro. Lunga lista di pretendenti, con la Juve in corsa e la Roma che si aggiunge...