Il gol clamoroso di Gonzalo Higuain e non solo. Gli ex Juve brillano in MLS. Con la maglia dell'inter Miami il Pipita ha trovato il primo (bellissimo) gol nella notte, mentre Blaise Matuidi continua a conquistare tutti con le sue preziose giocate. Non è passata inosservata l'ultima: un recupero prodigioso sulla linea, quando ormai sembrava che la palla dovesse finire in porta. E invece...



Ecco il video: