Qualche giorno fa il mondo bianconero è stato scosso dalla notizia del ritiro dal calcio giocato dell'ex bomber della Vecchia Signora Gonzalo Higuain. Ma l'argentino non è l'unico ex juventino ad abbandonare il campo, perchè nella giornata di oggi è arrivata la stessa sorte anche per Kwadwo Asamoah, il quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi ad una carriera da agente sportivo.