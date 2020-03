Non solo Gonzalo Higuain, anche Sami Khedira e Miralem Pjanic hanno lasciato Torino in queste ore per ricongiungersi alle famiglie, d'accordo con la società bianconera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L'attaccante argentino è volato a Buenos Aires in queste ore per stare vicino alla madre malata , Pjanic è volato in Lussemburgo, Khedira in Germania.Il primo a lasciare Torino (prima che tutta l'Italia diventasse zona "protetta") era stato Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus contro l'Inter. Da lunedì 9 marzo CR7 si trova nell'isola di Madeira assieme alla famiglia in attesa di capire quando riprenderà l'attività alla Continassa.