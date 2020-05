1









Non c'è solo Erling Haaland tra gli attaccanti nell'agenda di Mino Raiola in orbita Juve. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia anche il nome di Donyell Malen, ariete classe '99 del PSV che va in scadenza nel 2024 ed è considerato uno degli astri nascenti del calcio olandese. Raiola ha parlato anche di lui con Fabio Paratici anche se la concorrenza internazionale non manca. Raiola e la Juve, ovviamente, parleranno anche del possibile ritorno di Paul Pogba, grande sogno del mercato bianconero per la prossima estate.