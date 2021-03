La Juventus è, come sempre, attiva sui talenti di tutta Europa per valutare tutte le opzioni che possano consentirle di effettuare un mercato adeguato alle ambizioni bianconere. Dalla Spagna, più precisamente dal Mundo Deportivo, rimbalza la notizia dell'interessamento della Juve per Ousmane Dembelé, esterno offensivo del Barcellona. Le sue prestazioni sono in crescita, e oggi con la nazionale francese è stato decisivo per battere il Kazakistan. Dembelé ha il contratto in scadenza nel 2022 col Barça, la Juve assiste "dalla finestra" alle trattative per il rinnovo.