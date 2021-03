1









La Juventus e il Barcellona hanno un ottimo rapporto, suggellato dall'operazione Pjanic-Arthur. Una relazione virtuosa che potrebbe risolversi in uno scambio quest'estate, qualora le esigenze tecniche delle due squadre incontreranno anche condizioni economiche vantaggiose. Ancora non ci sono stati contatti veri e propri, sia chiaro, ma se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'ipotesi di scambio Dybala-Griezmann, a prendere quota nei prossimi mesi potrebbe essere quello tra Dybala e Ousmane Dembelé.



A rivelarlo è Calciomercato.com, che fa notare come il guizzante attaccante 23enne quest'anno sia sbocciato, dopo i primi tre anni al Barça non facilissimi: 9 gol e tante giocate convincenti. E in tempi in cui un reciproco scambio di plusvalenze, oltre che di cartellini, potrebbe fare un po' respirare i bilanci, l'ipotesi non è affatto da buttar via.