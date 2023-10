DaL'Italia si avvicina alla decisiva sfida di Wembley, martedì 17 alle 20.45 con l'Inghilterra, con un 4-0 che consolida il secondo posto nel girone. Due reti per tempo per gli Azzurri (in campo Kean e Locatelli), messe a segno da Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi.Stop invece per la Serbia di Kostic (subentrato a gara in gioco) in Ungheria: 2-1 per i magiari il finale. Serbia comunque seconda nel girone, dietro appunto all'Ungheria e davanti al Montenegro.Capitolo amichevoli: stop per gli USA, con entrambi i bianconeri in campo, Weah e McKennie, contro la Germania. Nel Connecticut la sblocca Pulisic, poi i tedeschi vincono in rimonta con Gundogan, Füllkrug e Musiala.