Moise Kean, Federico Chiesa, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli e Federico Gatti, ovvero i giocatori della Juve convocati da Spalletti negli ultimi impegni dell'Italia, hanno ottenuto la qualificazione agli Europei che si terranno in estate in Germania. Non sono però i primi ad aver raggiunto questo traguardo. Il giorno prima, altri due juventini, ovvero Vlahovic e Kostic, si erano qualificati. Rabiot con la sua Francia lo erano già da tempo e ad Euro2024 potrebbe esserci anche Yildiz, che ha debuttato da titolare nella Turchia pochi giorni fa.