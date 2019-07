La Juventus inizia il ritiro con un'inaugurazione: il J-Hotel, la prima struttura per gli alloggi gestita dal club bianconero. Attualmente l'Hotel è aperto solamente alla squadra, dato che alcuni dei nuovi arrivati non hanno ancora preso casa e Maurizio Sarri insiste nell'utilizzare il centro come base per rinforzare il gruppo. Come riportato da ilBiancoNero.com, i giocatori sono tenuti a pranzare e cenare insieme, mentre il pernottamento al J-Hotel è discrezionale. Nel corso della stagione diventerà il luogo per la rifinitura in vista del match casalingo. Dal 24 agosto, però, la struttura verrà aperta a tutti i tifosi con costi che si attestano sui 116 euro a notte. L'albergo a quattro stelle è dotato di 138 camere, la spa, sale meeting ed un ristorante da 200 coperti. Per i supporters ci sarà così la possibilità di condividere il pre-partita con i loro beniamini.