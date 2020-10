Non solo Frabotta. Il terzino mancino è il primo caso riuscito di una giovane promessa lanciata nella Juve di Pirlo, uno di quei ragazzi che si allena stabilmente con la prima squadra e che ha conquistato un posto in rosa. Ma non sarà l'unico. L'altro in inserimento è Manolo Portanova, tuttocampista tra Primavera, Under 23 e già autore di una doppietta al Novara in amichevole. E poi? E poi ancora, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Coccolo, Wesley, Vrioni, Peeters e Correia. Tutti in rampa di lancio.