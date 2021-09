I due condividono percorso in bianconero e aspettative e hanno lasciato la Juve per fare esperienza.Ma Ranocchia, ad oggi, non è stato fortunato come Fagioli: "Il suo Vicenza - scrive Tuttosport - viaggia nelle ultime posizioni in Serie B, però sabato contro il Pisa, che si è infilato sul secondo palo. Rete annullata dall’arbitro per fuorigioco, ma la giocata è rimasta negli occhi degli spettatori per la felicità dei dirigenti della Juventus che continuano a monitorarne i progressi".