Non c'è solo Christian Eriksen nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il danese, infatti, va in scadenza a giugno 2020 e da gennaio potrà parlare con i club interessati ad acquistarlo a parametro zero. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, Eriksen non è l'unico nome sul taccuino di Paratici che pensa anche a due pallini di Maurizio Sarri: Willian e Pedro, entrambi nella stessa situazione di Eriksen. Occhio anche Meunier, laterale difensivo del PSG che era stato offerto l'ultimo giorno di mercato per De Sciglio.