Non c'è solo Christian Eriksen tra gli obiettivi della Juventus a costo zero. Il centrocampista danese è il pezzo pregiato del mercato a parametro zero ma è ricercato anche da Real Madrid e Manchester United. Paratici farà un tentativo per prenderlo a zero all'inizio della prossima stagione ma la stella degli Spurs è solo una delle stelle della Premier League finiti nel mirino della Juve: Paratici ha messo anche gli occhi su Willian e Pedro, entrambi in scadenza a giugno e già allenati da Sarri ai tempi del Chelsea.