Edin Dzeko è ormai ad un passo dalla Juventus. L'attaccante bosniaco firmerà un contratto di 2 anni da 7,5 milioni di euro a stagione non appena Milik si convincerà a vestire la maglia giallorossa. Tempo al tempo, il polacco si preso ancora qualche giorno di tempo per decidere il suo futuro. Secondo Repubblica, tuttavia, i bianconeri punteranno anche un altro attaccante "di scorta" ed i nomi in lizza sono due; Moise Kean ed Olivieri Giroud che però preferirebbe essere prima scelta e non essere considerato riserva, ruolo che già ricopre al Chelsea.