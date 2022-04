Franco Causio, a Gazzetta, parla così dei problemi d'attacco della Juve: "Senza Dybala mancherà qualcosa? Con l’acquisto di Vlahovic il club ha già mostrato in che direzione vuole andare, sul prossimo mercato sa che ha bisogno di innesti in ogni reparto. Io credo che ci saranno alcuni addii nella vecchia guardia ma anche qualche rientro di giovani da inserire. A mio parere la qualità servirà soprattutto a centrocampo, ma la società sta già lavorando, non stanno certo a guardare".