Paulo Dybala non è il solo giocatore che Fabio Paratici sta trattando con il Manchester United in queste ore a Londra . I Red Devils, infatti, avrebbero chiesto informazioni anche su, due giocatori che non fanno parte del progetto di Maurizio Sarri e che sono in uscita dal club bianconero. La priorità di Paratici però è proprio quella di chiudere lo scambio tra Dybala e Lukaku, poi si penserà agli altri esuberi.