Paulo Dybala non sarebbe l'unico calciatore in scadenza di contratto su cui l'Inter avrebbe acceso i riflettori. A riportarlo è SportMediaset che aggiunge come Marotta e gli uomini di mercato nerazzurri sarebbero interessati a portare alla Pinetina anche Federico Bernardeschi, che si trova nella stessa situazione contrattuale della Joya. Inoltre, su Bernardeschi ci sarebbe anche l'interesse del Milan, pronto a estendere il derby dal campo al mercato.