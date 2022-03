di Nicola Balice

Dici “rinnovo” e pensi a Paulo Dybala. Inutile girarci troppo attorno, il tormentone legato al contratto (sempre più vicino alla scadenza) del talento argentino resta l'argomento più chiacchierato nell'ambiente bianconero e sarà così fino a quando non ci sarà una parola fine. In casa Juve, poi, se dici “rinnovo” pensi anche a tutti quei giocatori in scadenza di contratto proprio come Dybala: Juan Cuadrado (firma, un biennale da 4 milioni netti bonus inclusi), Federico Bernardeschi (nuova trattativa appena iniziata), Mattia De Sciglio (firma, un triennale da 1,8 milioni netti bonus inclusi), Mattia Perin (verso il sì a un triennale da 1,5 milioni netti per il ruolo di vice Szczesny). Ma alla Continassa si lavora già e si lavorerà con sempre più insistenza anche per delle situazioni che non sono poi così vicine alla scadenza, ma che vanno affrontare nel minor tempo possibile. Con almeno tre giocatori già al centro di ragionamenti e contatti per prolungare o rivedere l'attuale contratto in essere. Scopri di chi si tratta in gallery