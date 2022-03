Non solo Dybala e Cuadrado, anzi. Nello spogliatoio della Juventus sono volate parole, musi duri e atteggiamenti. La Gazzetta dello Sport in edicola racconta nuovi retroscena sull'episodio - "tutt'altro che pacifico" - avvenuto due giorni fa tra le mura della Continassa.



L'EPISODIO - Il fatto è ormai noto, ed è stato raccontato da Gazzetta nella giornata di ieri: Dybala e Cuadrado, capitano e vice in assenza di Bonucci e Chiellini, si sono presentati in rappresentanza della squadra a chiedere di mantenere il solito programma. Di solito, la Juve si allena al mattino e i giocatori sono liberi di tornare a casa fino al momento del ritiro, che inizia prima di cena. IL CAMBIO DI MAX - Allegri stavolta aveva deciso di anticipare i tempi: l'obiettivo era restare alla Continassa direttamente dopo la rifinitura mattutina. I giocatori hanno provato a fargli cambiare idea e non l'ha presa bene; prima Allegri si è arrabbiato con Dybala e Cuadrado, poi ha esteso il suo malcontento a tutto il gruppo. Non solo: è nato qualche scontro verbale anche con i singoli, Rabiot e Danilo su tutti.