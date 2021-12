I discorsi suiin casa, nelle ultime settimane, sono stati monopolizzati dal nuovo accordo - sul punto di essere firmato - con Paulo Dybala. Ma con gennaio ormai alle porte, la società bianconera deve gestire altri due giocatori in scadenza al 30 giugno 2022 e che quindi, durante la sessione invernale di calciomercato, potrebbero potenzialmente accordarsi con altri club. Si tratta di Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado, due giocatori che in questa Juventus sono a tutti gli effetti dei titolari. E che lo saranno anche a Bologna tra un paio d'ore.Secondo quanto riporta Gazzetta.it, non ci sono ancora stati dei contatti tra Bernardeschi - che recentemente ha passato la propria procura da Raiola a Pastorello - e la società. L'azzurro, non ancora contattato dalla dirigenza, vorrebbe restare a Torino, ma le cifre del contratto sarebbero da rivedere. Più avviato il discorso con Cuadrado: sempre Gazzetta parla di un accordo di massima già raggiunto da tempo, ma avanza anche qualche dubbio. Insomma, per il momento non arrivano segnali definiti: un altro punto di un'agenda, quella di Cherubini, che si preannuncia fittissima.