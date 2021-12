1









Cosa potrà mai cambiare dalle 23.59 del 31 dicembre alle 00.01 del 1° gennaio? Sul fronte mercato, tantissime cose. Tra qualche ora, in Serie A, ben 111 calciatori entreranno infatti nel cosiddetto "semestre libero" e potranno trattare o stipulare accordi preliminari con club diversi da quelli di appartenenza. È Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, a fare il punto della situazione dei giocatori ormai prossimi alla scadenza in Italia, a cui si aggiungono non pochi pezzi pregiati dei campionati esteri che potrebbero cambiare il destino di almeno due squadre, quella di partenza e quella - eventuale - di destinazione.



Per quanto riguarda la Juve, la situazione più spinosa è senz'altro quella di Paulo Dybala, protagonista di un'interminabile trattativa per il rinnovo nuovamente interrotta nei giorni scorsi a seguito della partenza del suo agente Jorge Antun, che dovrebbe tornare in Italia solo la prossima settimana. In stand-by anche i prolungamenti dei contratti di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Mattia Perin e soprattutto Juan Cuadrado, altro elemento fondamentale della squadra di Allegri. In casa Milan, si attendono risposte da Franck Kessie e Andrea Romagnoli, quest'ultimo assistito da Mino Raiola e accostato tra le altre anche alla stessa Juve, mentre all'Inter a tenere banco sono le situazioni di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. E ancora, tra i "big" di Serie A restano in bilico Insigne (al quale è giunta una maxi offerta dal Toronto, interessato anche a Belotti), Ilicic, Mkhitaryan e Luiz Felipe, mentre dall'estero spiccano su tutti i nomi di Mbappè e Pogba, grande sogno della Juve, ma anche di Dembélé e Zakaria, altri due elementi accostati alla Vecchia Signora in uscita rispettivamente dal Barcellona e dal Borussia Mönchengladbach.

Non resta dunque che attendere lo scoccare della mezzanotte e l'avvio delle trattative. Ci sarà da divertirsi...