Paulo Dybala non sarà l’unico ad essere ascoltato dai pm per l'inchiesta sulla Juventus. Paulo era il solo big presente a Torino in questi giorni e la Procura ha scelto di chiamarlo subito, forse anche per sfruttare l’effetto sorpresa, sottolinea la Gazzetta. Che aggiunge: "Nelle prossime settimane ne sfileranno altri, non tutti ma una buona parte sì, probabilmente altri big (come Chiellini, che oltre a essere il capitano aveva fatto da filtro tra squadra e società per raggiungere l’accordo, interfacciandosi con Fabio Paratici). Alcuni procuratori sono già stati sentiti e altri verranno convocati in seguito: nel decreto di perquisizione vengono citati Danilo e Ramsey perché è stato perquisito lo studio del legale a cui si erano rivolti per le scritture private, e anche Bonucci, Cuadrado e Kulusevski perché assistiti da Alessandro Lucci, dal cui ufficio sono stati prelevati alcuni documenti. Nessuno di loro è coinvolto nell’indagine, ma tutti i giocatori passati alla Juventus nel 2019-20 e 2020-21 sono considerati persone informate sui fatti, come lo erano Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, ascoltati come testimoni in autunno per ricostruire il sistema delle presunte plusvalenze fittizie".