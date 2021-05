2









Incroci pericolosi. In campo e sul mercato. Juve-Milan sarà pur decisiva per un posto in Champions, ma il fatidico duello tra Ronaldo e Ibra, 1339 gol nella loro carriera incredibile, scioglierà anche qualche punto interrogativo legato al mercato. In primis, quello sui portieri: Szczesny e Donnarumma, oggi estremi difensori di Juventus e Milan. Domani? Chissà.



IL LAVORO DI RAIOLA - Come racconta il Corriere Torino, Mino Raiola è ovviamente al lavoro, anche per trovare una soluzione importante per Szczesny, considerato comunque un top (e l'ingaggio lo certifica). Raiola al lavoro anche per Romagnoli, che con Chiellini potrebbe affrontare una sfida da passato e futuro: la Juve ci pensa, sul piatto ci sarebbe anche Bernardeschi (altro assistito di Raiola) e il capitano bianconero ha qualche proposta in MLS. Infine, da capire il futuro di Pirlo e Pioli: una vittoria non li salverebbe, una sconfitta probabilmente darebbe il colpo del ko alla loro esperienza sulle rispettive panchine. Quante emozioni ci aspettano...